مواكبة مباشرة لمفاوضات روما.. وآخر المستجدات

أعلنت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"، في السرايا الكبيرة، في تقريرها الأسبوعي أن "العدد الإجمالي لمراكز الإيواء المستمرة في العمل بلغ 303 والعدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 32,625 وللعائلات النازحة في مراكز الإيواء 8,361، وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 4,324 والجرحى إلى 12,221"





