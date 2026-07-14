مراسلة الجديد: انتهاء اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما

أعلنت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"، في السرايا الكبيرة، في تقريرها الأسبوعي أن "العدد الإجمالي لمراكز الإيواء المستمرة في العمل بلغ 303 والعدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 32,625 وللعائلات النازحة في مراكز الإيواء 8,361، وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 4,324 والجرحى إلى 12,221"
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد فيه آلية تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025 المتعلق بإعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم، وتعليق المهل الضريبية، ومعالجة أوضاع العقارات المهدمة، بهدف تنظيم الاستفادة من الإعفاءات وضمان حسن تنفيذها.