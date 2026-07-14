عميل "مقرب" من الحزب ومن الطراز الرفيع.. بقبضة الدولة!

وجرت عملية التوقيف، وفق المصدر، الأسبوع الماضي في مطار رفيق الحريري
الدولي في بيروت
، أثناء استعداد الموقوف للتوجه إلى العراق، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية للشروع في محاكمته.
وكان الموقوف، المتحدر من جنوب لبنان
والمتزوج من عراقية، يتنقل بين لبنان
والعراق، ومنه كان يسافر إلى تركيا "للقاء ضباط وعناصر مرتبطين بجهاز الموساد الإسرائيلي
، ويزوّدهم بمعلومات حول أهداف كان يجمع معطيات عنها في بيروت، قبل أن تُستهدف لاحقًا"، وفق المصدر ذاته.
ولم يحدد المصدر هوية قادة حزب الله
الذين استهدفتهم إسرائيل
بناءً على معطيات الموقوف، أو تاريخ مقتلهم.