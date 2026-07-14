عميل "مقرب" من الحزب ومن الطراز الرفيع.. بقبضة الدولة!

أوقفت السلطات شخصًا مقرّبًا من ، بتهمة "العمالة" لإسرائيل وتزويدها بمعلومات أفضت إلى اغتيال قادة من الحزب، وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز لوكالة الصحافة ، الثلاثاء.



وقال المصدر المواكب للتحقيقات، من دون الكشف عن هويته، إنه "تمّ توقيف عميل لإسرائيل من الطراز الرفيع في ، متورط في تزويد الجانب بمعلومات دقيقة أدت إلى اغتيال مسؤولين من حزب ، بينهم أربعة قادة أمنيين من الصف الأول".



وأوضح أن الموقوف "كان قريبًا جدًا من قادة في حزب الله، ويمتلك معلومات بسبب علاقته الوثيقة بهم".

