قرى غير محتلة.. لماذا وافق لبنان على هذه الخطوة؟ (اللواء)

بإنتظار بدء تنفيذ اسرائيل ما تقرر في مفاوضات من خطوات ميدانية على الارض، اوضح مصدر عسكري مسؤول لـ «اللواء»، انه يفترض ان يتقرر الجمعة في الاجتماع العسكري عبر التواصل التقني عن بُعد، موعد تنفيذ اسرائيل المطلوب منها والتفاصيل التقنية الاخرى، علماً ان القرى المحددة لا وجود عسكرياً اسرائيلياً فيها وهي محررة والجيش متواجد فيها، وبعض القرى تضم نحو 20 بالمئة من سكانها، لكن الاسرائيلي يراوغ ويوهم ودول بأنه ينسحب من قرى محتلة، ويبيع من كيسه، بينما يفترض ان ينسحب من القرى المحتلة التي اقترحها لبنان سواء في او .

ووفق المعطيات، فقد وافق لبنان على هذه الخطوة الاولى التجريبية بتسلُّم الجيش للقرى الست، لترييح الوضع ووضع تنفيذ مسار اتفاق الاطار على سكة التنفيذ.