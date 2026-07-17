أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

قرى غير محتلة.. لماذا وافق لبنان على هذه الخطوة؟ (اللواء)

2026-07-17 | 00:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قرى غير محتلة.. لماذا وافق لبنان على هذه الخطوة؟ (اللواء)
قرى غير محتلة.. لماذا وافق لبنان على هذه الخطوة؟ (اللواء)

جاء في صحيفة اللواء:

بإنتظار بدء تنفيذ اسرائيل ما تقرر في مفاوضات روما من خطوات ميدانية على الارض، اوضح مصدر عسكري مسؤول لـ «اللواء»، انه يفترض ان يتقرر اليوم الجمعة في الاجتماع العسكري عبر التواصل التقني عن بُعد، موعد تنفيذ اسرائيل المطلوب منها والتفاصيل التقنية الاخرى، علماً ان القرى الست المحددة لا وجود عسكرياً اسرائيلياً فيها وهي محررة والجيش متواجد فيها، وبعض القرى تضم نحو 20 بالمئة من سكانها، لكن الاسرائيلي يراوغ ويوهم الاميركي ودول العالم بأنه ينسحب من قرى محتلة، ويبيع لبنان من كيسه، بينما يفترض ان ينسحب من القرى المحتلة التي اقترحها لبنان سواء في منطقة النبطية او منطقة بنت جبيل.

ووفق المعطيات، فقد وافق لبنان على هذه الخطوة الاولى التجريبية بتسلُّم الجيش للقرى الست، لترييح الوضع ووضع تنفيذ مسار اتفاق الاطار على سكة التنفيذ.
مقالات ذات صلة
قرى غير محتلة.. لماذا وافق لبنان على هذه الخطوة؟ (اللواء)

محليات

الجنوب

لبنان

اسرائيل

حزب الله

سلاح الحزب

اتفاق الإطار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اتصالات مع الجيش.. هل يستجيب حزب الله؟ (الشرق الأوسط)
السفارة السورية تكشف.. والأمن العام اللبناني يحرّر

اقرأ ايضا في محليات

"نتيجة لا تُحمد عقباها" نائب حزب الله يحذر!
Play
03:36

"نتيجة لا تُحمد عقباها" نائب حزب الله يحذر!

شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض على أن انتهاء جولة التفاوض في روما بين الوفد اللبناني والجانب الإسرائيلي كشف، بحسب تعبيره، مزيدًا من هشاشة الموقف الرسمي اللبناني، ووسّع الهوّة بين السلطة والمجتمع اللبناني، ولا سيما المجتمع الجنوبي.

03:36

"نتيجة لا تُحمد عقباها" نائب حزب الله يحذر!

شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض على أن انتهاء جولة التفاوض في روما بين الوفد اللبناني والجانب الإسرائيلي كشف، بحسب تعبيره، مزيدًا من هشاشة الموقف الرسمي اللبناني، ووسّع الهوّة بين السلطة والمجتمع اللبناني، ولا سيما المجتمع الجنوبي.

أهالي حاريص محاصرون.. ومناشدة للجيش اللبناني
Play
03:25

أهالي حاريص محاصرون.. ومناشدة للجيش اللبناني

حاصرت عملية تمشيط نفذتها قوات العدو، ليلًا، عددًا من اهالي بلدة حاريص الذين ناشدوا الجيش العمل على إجلائهم.

03:25

أهالي حاريص محاصرون.. ومناشدة للجيش اللبناني

حاصرت عملية تمشيط نفذتها قوات العدو، ليلًا، عددًا من اهالي بلدة حاريص الذين ناشدوا الجيش العمل على إجلائهم.

تنظيم المهنة وتعويض العيادات المتضررة.. أبرز ملفات لقاء وزير الصحة والنقابة
03:23

تنظيم المهنة وتعويض العيادات المتضررة.. أبرز ملفات لقاء وزير الصحة والنقابة

قام وفد من نقابة أطباء الأسنان في لبنان-بيروت برئاسة النقيب الدكتور زياد زيدان بزيارة معالي وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة وتم التداول بأمور وشؤون المهنة حيث أبدى

03:23

تنظيم المهنة وتعويض العيادات المتضررة.. أبرز ملفات لقاء وزير الصحة والنقابة

قام وفد من نقابة أطباء الأسنان في لبنان-بيروت برئاسة النقيب الدكتور زياد زيدان بزيارة معالي وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة وتم التداول بأمور وشؤون المهنة حيث أبدى

يحدث الآن

اخترنا لك
"نتيجة لا تُحمد عقباها" نائب حزب الله يحذر!
03:36
أهالي حاريص محاصرون.. ومناشدة للجيش اللبناني
03:25
تنظيم المهنة وتعويض العيادات المتضررة.. أبرز ملفات لقاء وزير الصحة والنقابة
03:23
مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت محيط بلدة شوكين
02:55
"لن نكون شهود زور".. تكتلان ونواب يصعّدون في ملف العفو العام
02:45
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات... كم بلغت؟
02:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026