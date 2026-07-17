اتصالات مع الجيش.. هل يستجيب حزب الله؟ (الشرق الأوسط)

سألت مصادر لصحيفة : ما الذي يمنع «حزب الله» من التعايش ولو مؤقتاً مع «اتفاق الإطار» بمنح الحكومة فترة سماح يمكن أن تفتح الباب أمام استكمال تطبيقه، بضغط أميركي، بعدما خطا خطوة على طريق نشر الجيش في المنطقة التجريبية؟

وكشفت أن على تواصل، الآن، مع «الحزب» لبحث ضرورة تسهيل عملية الانتشار بلا أي عوائق، في ظل انقطاعه عن الحوار مع