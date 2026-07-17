اعترف بسلسلة سرقات.. هل كنتم من ضحاياه؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم سرقة الدراجات الآليّة من مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آليّة في مناطق وجبل ، وقد تداولت مقطع فيديو يوثق قيامهما بتنفيذ عملية سرقة إحدى الدراجات. على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطَين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبيّن أنّ الرّأس المدبّر يُدعى: ع. ق. (مواليد عام 2006، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سلب ومخدرات، وبحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرائم سلب ومخدرات. بتاريخ 01-07-2026، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة سن الفيل على متن دراجة آليّة نوع GR 150 لون رمادي من دون لوحات، تم ضبطها. وقد تبين أنها مسروقة بتاريخ 08-06-2026، من محلة عين الرمانة. بتفتيشه والدراجة، تم ضبط: مسدس حربي بداخله ممشط وطلقة صالحة للاستعمال، وغلاف مسدس خاتم، وسلسال معلّق فيه طلقة نارية، وسوار "بلاك" لون ذهبي /3/ هواتف خلوية، ومبلغ . بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه برفقة آخرين على تنفيذ العديد من عمليات سرقة دراجات آليّة في مناطق بيروت وجبل لبنان، منها عين الرمانة والمعمورة، كما اعترف بإقدامه على إطلاق النار بتاريخ 09-06-2026 باتجاه أحد الأشخاص، بالإضافة إلى قيامه ببيع دراجات مسروقة لصالح شخص مقيم في محلة الليلكي، كما اعترف بتعاطي المخدرات نوع باز الكوكايين وحشيشة الكيف. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين".

