عن "إسناد غزة" والتفاوض.. بيان توضيحي لـ"حزب الله"

صدر عن العلاقات الإعلامية في :

يُتداول في الآونة عبر بعض جملة من المتعلقة بمواقف من بعض قيل إن مسؤولي أدلوا بها أمام رئيس الجمهورية، وهي مواقف تتعارض مع ثوابت الحزب ومواقفه الواضحة والمعلنة. وقد أعاد يوم أمس أحد المسؤولين السياسيين خلال أحد البرامج الحوارية على تلفزيونية لبنانية تكرار هذه الأخبار.



يهمّ العلاقات الإعلامية في حزب أن تؤكد أن ما ورد في هذا الشأن غير صحيح جملةً وتفصيلًا، كما تؤكد أن مواقف حزب الله العلنية أو التي تطرح في الجلسات الخاصة، واحدة وثابتة في جميع القضايا، سواء لجهة المشاركة في إسناد غزة، وهو موقف مبدئي وديني وأخلاقي وإنساني يفتخر به حزب الله، أو لجهة رفضه المطلق للمفاوضات المباشرة مع .