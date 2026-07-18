لبنان وسوريا معاً.. ماذا طلب عون من ترامب؟ (اللواء)

أكدت مصادر موثوق لدى الرئاسة للواء أن هو من طلب من أن يشمل أي تحرك اميركي انسحاب من وسوريا معاً وبحسب المصادر، طلب الرئيس عون يأتي انطلاقاً من قناعة لبنانية بأن استقرار ولبنان مترابط، حيث يعتبر أن أي مقاربة تتجاوز الاحتلال لن تُفضي إلى استقرار دائم.

وقد شدد عون خلال الاتصال مع ترامب على أن الاحتلال هو السبب المباشر لاستمرار التوتر في لبنان وسوريا، والحديث عن الأمن والاستقرار يفقد معناه ما دامت قوات الاحتلال تواصل وجودها في أراضٍ لبنانية وسورية.

كما أبلغ عون الرئيس الأميركي أن إنهاء الاحتلال يشكل المدخل الطبيعي، لأي مسار سياسي قابل للحياة.