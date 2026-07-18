يوهم ضحاياه بالصيانة ويصرف أموالهم في البورصة.. هل وقعتم ضحيته؟

"بتاريخ 16-7-2026 أوقفت مفرزة استقصاء المدعو:– ع. ف. (مواليد 1989، لبناني) بجرم نصب واحتيال وسرقةوهو عامل صيانة ألمنيوم، يقوم بقبض أموال من الزبائن بهدف الصيانة، ثمّ يعمد إلى صرفها في مجال البورصة، من دون أداء الأعمال التي تعهّدها من أصحاب الأموال، ومن دون إعادتها إليهم.لذلك، وبناءً على إشارة المختصّ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة على الرقم 858473-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".