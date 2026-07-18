عون في واشنطن.. لبنان أمام الإختبار والانسحابُ أولاً!

لكن زيارة واشنطن لن تكون امتحانا لملف الانسحاب فحسب، بل ستكون أيضا بداية امتحان أكبر لما سيطلب من في المرحلة المقبلة. فالمطالب التي ستطرح على طاولة البحث، وما سيرتبه أي تفاهم محتمل من التزامات على الدولة ، سيشكلان المدخل لاستحقاقات أكثر تعقيدا تتعلق بالترتيبات الأمنية، ودور الجيش، والواقع الداخلي، وطبيعة المرحلة التي ستلي أي انسحاب إسرائيلي.

وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت للجديد، فإن المواقف لا تزال متباعدة بين الأطراف الثلاثة. فإسرائيل لا تبدي استعدادا للانسحاب من المواقع التي تعتبرها استراتيجية، وتربط أي خطوة ميدانية بضمانات ومسار نزع السلاح. أما واشنطن، فتطرح مقاربة تقوم على انسحابات تدريجية ومتزامنة مع انتشار ضمن آلية متابعة وإشراف. في المقابل، يتمسك لبنان، بمبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة قبل البحث في أي ترتيبات أو آليات تنفيذية.

وبين هذه المواقف المتباينة، تشكل هذه الزيارة نقطة الانطلاق لمرحلة سيطلب فيها من لبنان اتخاذ خيارات صعبة، فيما سيبقى نجاح أي مسار مرتبطا أولا بمدى استجابة لبنان وقدرته على الالتزام بالمطالب الاميركية المرتبطة بسحب السلاح وفرض سيطرة الدولة، وغير ذلك لن يكون سوى تصعيد اسرائيلي مستمر .