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محليات

صورتكم قد تكون رابحة! التقطوا سيلفي وخلفكم شاشة الجديد، وشاركوها عبر منصة "إكس" مع هاشتاغ #المونديال_عنا لفرصة الفوز بالعديد من الجوائز في حلقة الليلة

2026-07-18 | 14:54
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صورتكم قد تكون رابحة! التقطوا سيلفي وخلفكم شاشة الجديد، وشاركوها عبر منصة "إكس" مع هاشتاغ #المونديال_عنا لفرصة الفوز بالعديد من الجوائز في حلقة الليلة
صورتكم قد تكون رابحة! التقطوا سيلفي وخلفكم شاشة الجديد، وشاركوها عبر منصة "إكس" مع هاشتاغ #المونديال_عنا لفرصة الفوز بالعديد من الجوائز في حلقة الليلة
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صورتكم قد تكون رابحة! التقطوا سيلفي وخلفكم شاشة الجديد، وشاركوها عبر منصة "إكس" مع هاشتاغ #المونديال_عنا لفرصة الفوز بالعديد من الجوائز في حلقة الليلة

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