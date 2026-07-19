"نشر صورة ميسي".. نائب لبناني يُعلّق على نهائي المونديال!

قال السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، في تصريح للجديد، عقب لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن "اللقاء كان إيجابياً واستعرضا في خلاله كل الملفات".



ورداً على سؤال مراسل الجديد حول التدخل العسكري السوري ضد حزب الله في لبنان، أضاف عيسى: "متأكدون أن هذا الانخراط لا معنى له وروبيو لا يؤيده".





