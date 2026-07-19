"نشر صورة ميسي".. نائب لبناني يُعلّق على نهائي المونديال!

آخر خطاب لرئيس وزراء اسبانيا:
القانون الدولي ليس فقط في اوكرانيا،
بل في غزة ايضا!
واذا ما استذكرنا مواقف بعض النجوم مع كل التقدير لموهبتهم،
وعطفا على الظلم الذي لحق بالفريق المصري،
وبعيدا عن فنون لعبة كرة القدم ومعاييرها،
أعلن انحيازي وتعاطفي مع فريق اسبانيا في نهائي المونديال. pic.twitter.com/JztqXsvseZ
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) July 19, 2026
آخر خطاب لرئيس وزراء اسبانيا:
القانون الدولي ليس فقط في اوكرانيا،
بل في غزة ايضا!
واذا ما استذكرنا مواقف بعض النجوم مع كل التقدير لموهبتهم،
وعطفا على الظلم الذي لحق بالفريق المصري،
وبعيدا عن فنون لعبة كرة القدم ومعاييرها،
أعلن انحيازي وتعاطفي مع فريق اسبانيا في نهائي المونديال. pic.twitter.com/JztqXsvseZ
قال السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، في تصريح للجديد، عقب لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن "اللقاء كان إيجابياً واستعرضا في خلاله كل الملفات".ورداً على سؤال مراسل الجديد حول التدخل العسكري السوري ضد حزب الله في لبنان، أضاف عيسى: "متأكدون أن هذا الانخراط لا معنى له وروبيو لا يؤيده".