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محليات

"نشر صورة ميسي".. نائب لبناني يُعلّق على نهائي المونديال!

2026-07-19 | 08:41
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&quot;نشر صورة ميسي&quot;.. نائب لبناني يُعلّق على نهائي المونديال!
"نشر صورة ميسي".. نائب لبناني يُعلّق على نهائي المونديال!

كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على منصة "اكس ": "آخر خطاب لرئيس وزراء اسبانيا: القانون الدولي ليس فقط في اوكرانيا، بل في غزة ايضا! واذا ما استذكرنا مواقف بعض النجوم مع كل التقدير لموهبتهم، وعطفا على الظلم الذي لحق بالفريق المصري، وبعيدا عن فنون لعبة كرة القدم ومعاييرها، أعلن انحيازي وتعاطفي مع فريق اسبانيا في نهائي المونديال.. وأرفق تغريدته بنشر صورة للاعب الأرجنتيني ميسّي".

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محليات

لبنان

اسرائيل

ميسي

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قال السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، في تصريح للجديد، عقب لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن "اللقاء كان إيجابياً واستعرضا في خلاله كل الملفات".

ورداً على سؤال مراسل الجديد حول التدخل العسكري السوري ضد حزب الله في لبنان، أضاف عيسى: "متأكدون أن هذا الانخراط لا معنى له وروبيو لا يؤيده".


11:07

عن تدخل سوريا ضد "حزب الله".. ماذا دار بين الرئيس عون وروبيو؟

قال السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، في تصريح للجديد، عقب لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن "اللقاء كان إيجابياً واستعرضا في خلاله كل الملفات".

ورداً على سؤال مراسل الجديد حول التدخل العسكري السوري ضد حزب الله في لبنان، أضاف عيسى: "متأكدون أن هذا الانخراط لا معنى له وروبيو لا يؤيده".


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