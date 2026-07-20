غداً.. عون يعرض على ترامب خطة يشأن سلاح حزب الله (اللواء)

يترقب رئيس مجلس النواب نبيه بري مسار التصعيد الإيراني – الأميركي من جهة، وما ستسفر عنه زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الولايات المتحدة من جهة أخرى، فيما يؤكد أن الأولوية الأساسية لديه في هذه المرحلة تتمثل في إخراج الجنوب من “عنق الزجاجة” بأسرع وقت ممكن.
انخفضت أسعار الذهب، إذ أدى تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع سعر خام برنت فوق 90 دولاراً للبرميل، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم، في الوقت الذي أشار فيه عدد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأميركي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا للحد من ضغوط الأسعار.