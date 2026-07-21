مراسل الجديد في واشنطن: وصول الرئيس عون إلى البيت الأبيض للقاء ترامب

مراسل الجديد في واشنطن: الرئيس ترامب قرر اعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة

مراسل الجديد في واشنطن: الرئيس ترامب قرر اعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة