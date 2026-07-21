الرئيس عون: آن الاوان للمنطقة أن تستقر

الرئيس عون: أُثمّن ما تضمنته مذكرة الاتفاق بين أميركا وايران من احترام للخصوصية اللبنانية وإلاقرار بأن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءاً لا يتجزأ من استقرار المنطقة