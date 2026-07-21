الرئيس عون: آن الاوان للمنطقة أن تستقر

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مراسل الجديد في واشنطن: الرئيس ترامب قرر اعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة
مراسل الجديد في واشنطن: الرئيس ترامب قرر اعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة
عون: الجيش اللبناني هو العمود الفقري للإستقرار في البلاد
عون: الجيش اللبناني هو العمود الفقري للإستقرار في البلاد
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