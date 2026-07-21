في البيت الأبيض.. اللقاء بين عون وترامب مستمر

شارك رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية، بدعم تقني من منظمة العمل الدولية وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير العمل محمد حيدر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، إلى جانب عدد من النواب والمسؤولين وممثلي الهيئات الاقتصادية والعمالية والمنظمات الدولية.