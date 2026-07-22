معوض: لقاء عون وترامب بداية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي

نقف إلى جانب الرئيس عون
والحكومة اللبنانية
لتحويل هذه الفرصة التاريخية إلى إنجاز وطني
مستدام، من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، ونزع سلاح حزب الله
، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني
، واستعادة الدولة سلطتها على ال10452 كم٢.
كل الشكر للرئيس جوزيف عون، والرئيس دونالد ترامب
، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والسفير ميشال عيسى، والسفيرة ندى حمادة معوض، ولكل من ساهم من وراء الكواليس، في صناعة هذه اللحظة المفصلية.
فلنجعل من هذه اللحظة بداية عودة لبنان
الدولة والسيادة، التي طال انتظاره، إلى مكانته الطبيعية بين الأمم.