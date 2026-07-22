معوض: لقاء عون وترامب بداية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي

كتب النائب ميشال معوض على منصة "اكس":

اللقاء التاريخي بين الرئيس جوزاف عون والرئيس في البيت الأبيض ليس مجرد محطة دبلوماسية عابرة، بل عودة السيد الحر المستقل إلى موقعه الطبيعي بين الأمم الحرة، بعد عقود من تحويله إلى ساحة نفوذ وصراعات، ومن الهيمنة على قراره الوطني.



هذه الزيارة تحمل رسالة واضحة: لبنان عاد ليقرر مصيره بيده، بدولة واحدة سيدة وحدها تقرر اللبنانيين، ومؤسسات قوية، ورؤية واضحة نحو السلام. لا عودة بعد إلى زمن الاحتلالات والوصايات والهيمنات التي دمّرت بلدنا، وأفقرت شعبنا، وشرّدت شبابنا.

