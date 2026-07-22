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محليات

معوض: لقاء عون وترامب بداية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي

2026-07-22 | 12:51
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معوض: لقاء عون وترامب بداية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي
معوض: لقاء عون وترامب بداية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي

كتب النائب ميشال معوض على منصة "اكس":
اللقاء التاريخي بين الرئيس جوزاف عون والرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض ليس مجرد محطة دبلوماسية عابرة، بل عودة لبنان السيد الحر المستقل إلى موقعه الطبيعي بين الأمم الحرة، بعد عقود من تحويله إلى ساحة نفوذ وصراعات، ومن الهيمنة على قراره الوطني.

هذه الزيارة تحمل رسالة واضحة: لبنان عاد ليقرر مصيره بيده، بدولة واحدة سيدة وحدها تقرر باسم اللبنانيين، ومؤسسات قوية، ورؤية واضحة نحو السلام. لا عودة بعد اليوم إلى زمن الاحتلالات والوصايات والهيمنات التي دمّرت بلدنا، وأفقرت شعبنا، وشرّدت شبابنا.

نقف إلى جانب الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتحويل هذه الفرصة التاريخية إلى إنجاز وطني مستدام، من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، ونزع سلاح حزب الله، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، واستعادة الدولة سلطتها على ال10452 كم٢.

كل الشكر للرئيس جوزيف عون، والرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والسفير ميشال عيسى، والسفيرة ندى حمادة معوض، ولكل من ساهم من وراء الكواليس، في صناعة هذه اللحظة المفصلية.

فلنجعل من هذه اللحظة بداية عودة لبنان الدولة والسيادة، التي طال انتظاره، إلى مكانته الطبيعية بين الأمم.
 
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