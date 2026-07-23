أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

دور محتمل لدمشق في لبنان.. والثنائي لن ينجّر إلى حسابات نتنياهو (الجمهورية)

2026-07-22 | 23:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
دور محتمل لدمشق في لبنان.. والثنائي لن ينجّر إلى حسابات نتنياهو (الجمهورية)
دور محتمل لدمشق في لبنان.. والثنائي لن ينجّر إلى حسابات نتنياهو (الجمهورية)

قالت مصادر سياسية مطلعة لـصحيفة "الجمهورية"، إنّ القمة شكّلت محطة تاريخية، ولم تكن لتحصل لولا وجود قناعة أميركية بأنّ لبنان بدأ يستعيد مقومات الدولة، وبأنّ السلطة الحالية تسير في اتجاه تكريس سلطتها وإنهاء واقع الدويلة.

ورأت المصادر، أنّ قرار الرحلات الجوية يعكس بداية بناء ثقة جديدة بالدولة اللبنانية، بعد عقود ارتبطت في الذاكرة الأميركية بخطف الطائرات وهيمنة الميليشيات وقوى الأمر الواقع على القرار الأمني. إلّا أنّ التنفيذ الفعلي للقرار يتطلّب استكمال التقييمات الأمنية والإجراءات التنظيمية وموافقة شركات الطيران، ما يجعل الخطوة بداية مسار وليست عودة فورية للرحلات.

وحملت القمة ثلاث رسائل: الأولى من عون إلى ترامب، بتأكيده أنّ الهدف النهائي هو السلام والاستقرار وإنهاء حالة العداء، بما يضع لبنان ضمن المسار الإقليمي الذي تقوده واشنطن.

أما الثانية، فوجّهها ترامب إلى الثنائي الشيعي، ولا سيما "حزب الله"، عندما أشاد بالرئيس نبيه بري، وأبدى استعداداً للتواصل مع الحزب إذا جرى ذلك عبر رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة. ومضمون الرسالة، أنّ باب التسوية ما زال مفتوحاً أمام الحزب إذا انتقل من المشروع المسلح إلى العمل السياسي.

وجاءت الرسالة الثالثة من إشادة ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، وإشارته إلى احتمال أن يكون لدمشق دور في لبنان. وقرأت مصادر سياسية هذا الكلام على أنّه ضغط إضافي لتنفيذ المطلوب داخلياً، وتذكير بأنّ واشنطن لن تسمح باستمرار النفوذ الإيراني المسلح تحت أي عنوان.


في المقابل، قال مصدر بارز في الثنائي لـ"الجمهورية"، إنّ الثنائي يتابع التطورات بهدوء، وإنّ هناك اتفاقاً على عدم القيام بأي خطوة متهورة، خصوصاً أنّ وقف إطلاق النار يسري ضمن قواعد اشتباك مدروسة نسبياً، فيما عاد نحو 50 في المئة من السكان إلى منازلهم.

وأضاف، أنّ مذكرة إسلام آباد بين واشنطن وطهران، بمهلتها المحددة بـ60 يوماً، ما زالت على الطاولة. ورأى أنّ الظروف التي أنتجتها والدوافع التي دفعت ترامب إلى الالتزام بها ما زالت قائمة، متوقعاً عودة الأمور إلى التفاوض بعيداً من التصعيد.

وأكّد أنّ الثنائي لا يريد أن يجرّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى روزنامته المرتبطة بحساباته الانتخابية، في موقف يعكس رغبة واضحة في إبقاء لبنان خارج المواجهة الأميركية-الإيرانية.
مقالات ذات صلة
دور محتمل لدمشق في لبنان.. والثنائي لن ينجّر إلى حسابات نتنياهو (الجمهورية)

محليات

لبنان

واشنطن

جوزاف عون

دونالد ترامب

سوريا

إسرائيل

أحمد الشرع

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
زيارة جريئة للجنوب.. ونصيحة من بري! (اللواء)
الوكالة الوطنية: إصابة عامل سوري برصاص القوات الإسرائيلية صباحًا في منطقة نبع إبل في إبل السقي قضاء مرجعيون

اقرأ ايضا في محليات

رشقات رشاشة وانفجارات متتالية.. ليلة صعبة على أهالي بلدة جنوبية!
01:37

رشقات رشاشة وانفجارات متتالية.. ليلة صعبة على أهالي بلدة جنوبية!

أفادت الوكالة الوطنية بأن أهالي بلدة إبل السقي في قضاء مرجعيون عاشوا ليلةً صعبة، على وقع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة وإنفجارات متتالية نفذها جيش العدو في محيط منطقة النبع حيث استمرت الآليات المعادية بالتحرك في المنطقة طوال الليل.

01:37

رشقات رشاشة وانفجارات متتالية.. ليلة صعبة على أهالي بلدة جنوبية!

أفادت الوكالة الوطنية بأن أهالي بلدة إبل السقي في قضاء مرجعيون عاشوا ليلةً صعبة، على وقع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة وإنفجارات متتالية نفذها جيش العدو في محيط منطقة النبع حيث استمرت الآليات المعادية بالتحرك في المنطقة طوال الليل.

مسؤولون أميركيون إلى بيروت قريباً.. وسلاح "حزب الله" إلى دائرة البحث الداخلي؟ (اللواء)
01:32

مسؤولون أميركيون إلى بيروت قريباً.. وسلاح "حزب الله" إلى دائرة البحث الداخلي؟ (اللواء)

أبدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" عن ارتياحها لزيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى واشنطن، معتبرةً أنّ نتائج لقائه التاريخي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت تتظهَّر وهناك إجراءات ستشق طريقها أبرزها موضوع دعم المؤسسات الأمنية ولاسيما الجيش، كاشفة عن زيارات لمسؤولين أميركيّين إلى بيروت لمتابعة هذه الزيارة على أن يبقى التواصل بين الرئيسين اللبناني والأميركي قائمًا.

01:32

مسؤولون أميركيون إلى بيروت قريباً.. وسلاح "حزب الله" إلى دائرة البحث الداخلي؟ (اللواء)

أبدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" عن ارتياحها لزيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى واشنطن، معتبرةً أنّ نتائج لقائه التاريخي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت تتظهَّر وهناك إجراءات ستشق طريقها أبرزها موضوع دعم المؤسسات الأمنية ولاسيما الجيش، كاشفة عن زيارات لمسؤولين أميركيّين إلى بيروت لمتابعة هذه الزيارة على أن يبقى التواصل بين الرئيسين اللبناني والأميركي قائمًا.

يحدث الآن

اخترنا لك
رشقات رشاشة وانفجارات متتالية.. ليلة صعبة على أهالي بلدة جنوبية!
01:37
مسؤولون أميركيون إلى بيروت قريباً.. وسلاح "حزب الله" إلى دائرة البحث الداخلي؟ (اللواء)
01:32
إزالة الدراجات النارية.. ارتياح شعبي واعتراضات حزبية (أسرار النهار)
01:13
جولة مفاوضات جديدة في روما.. هذا ما يسعى لبنان لتحقيقه (الديار)
00:55
زيارة جريئة للجنوب.. ونصيحة من بري! (اللواء)
00:38
الوكالة الوطنية: إصابة عامل سوري برصاص القوات الإسرائيلية صباحًا في منطقة نبع إبل في إبل السقي قضاء مرجعيون
23:45
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026