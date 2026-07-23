الوكالة الوطنية: إصابة عامل سوري برصاص القوات الإسرائيلية صباحًا في منطقة نبع إبل في إبل السقي قضاء مرجعيون

أبدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" عن ارتياحها لزيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى واشنطن، معتبرةً أنّ نتائج لقائه التاريخي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت تتظهَّر وهناك إجراءات ستشق طريقها أبرزها موضوع دعم المؤسسات الأمنية ولاسيما الجيش، كاشفة عن زيارات لمسؤولين أميركيّين إلى بيروت لمتابعة هذه الزيارة على أن يبقى التواصل بين الرئيسين اللبناني والأميركي قائمًا.