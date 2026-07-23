أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

القوات: مع قانون العفو المتوافق عليه سنيًا

2026-07-23 | 05:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
القوات: مع قانون العفو المتوافق عليه سنيًا
القوات: مع قانون العفو المتوافق عليه سنيًا

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

دأب البعض، منذ زمن، على اعتماد أسلوب تحوير الحقائق، وتزوير الوقائع، واجتزاء المواقف، وإخراجها من سياقها، بهدف شن حملات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، خدمةً لأهداف سياسية معروفة.

لقد كان موقف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع واضحًا ولا يحتمل أي التباس، لجهة دعم قانون العفو الذي يحظى بتوافق الأكثرية السنية. وقد اجتمع ممثلون عن هذه الأكثرية مع رئيس الحكومة، واتفقوا على تعديلات تحقق الغاية المرجوة من القانون، فسارعت "القوات اللبنانية" إلى تأييدها. ورغم ذلك، يواصل عدد قليل من النواب التلاعب بالوقائع والحقائق، خدمةً لمصالح محور الممانعة.

إن مواقف "القوات اللبنانية" كانت وستبقى واضحة، لا تعرف المنطقة الرمادية: إما مع وإما ضد. وفي ما يتعلق بقانون العفو، فهي مع القانون الذي حظي بإجماع الأكثرية السنية. وقد طالب جعجع، في الأيام الماضية، رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى جلسة للمجلس النيابي تخصص لإقرار قانون العفو، حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ومن يقف فعلًا إلى جانبها ومن يستغل هذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

إن محاولة اجتزاء كلام جعجع أو تحريفه هو تعد على الحقيقة. وقد أكد مرارًا أن "القوات اللبنانية" تؤيد أي صيغة لقانون العفو، تلبي الغاية المرجوة منها في رفع الظلم، وتخفيض العقوبات بصورة عادلة ومنسجمة مع السياقين التشريعي والقانوني، وشدد على أن توجيهاته للكتلة النيابية هي دعم اقتراح قانون عفو عام شامل يحقق هذه الأهداف.

وتؤكد الدائرة الإعلامية أن ما قصده جعجع في إحدى إطلالاته الإعلامية هو توصيف حالة سياسية موجودة في مختلف الطوائف، لا تقيم أي اعتبار للثوابت الوطنية، وتتنقل بين المواقف تبعًا لمصالحها الخاصة، ولو جاء ذلك على حساب البيئة التي تدّعي تمثيلها، وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا.

وللتذكير، فإن الهدف الحقيقي لهذا البعض من النواب كان تمرير صيغة مجتزأة لقانون العفو، لا تحظى بموافقة مختلف النواب السنة، وتقتصر على استثناء فئة محددة من الموقوفين، بما يخدم مصالح "حزب الله"، فيما تحاول هذه الجهات اليوم قلب الوقائع وتضليل الرأي العام للتغطية على هذا الواقع.
مقالات ذات صلة
القوات: مع قانون العفو المتوافق عليه سنيًا

محليات

القوات اللبنانية

العفو العام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات الجديد: اجتماع نواب السنّة في مجلس النواب يبحث صيغةً مشتركة لقانون العفو العام وطرح حذف عبارة "المشدد" من عقوبة المؤبد البديلة للإعدام
الرئيس عون عاد من واشنطن.. مراسلة الجديد تنقل أجواء بعبدا

اقرأ ايضا في محليات

بعد رفع العلم في الجنوب.. تحية لسلام
06:44

بعد رفع العلم في الجنوب.. تحية لسلام

حيّا "المجلس الوطني للعَلَم اللبناني" رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على "مبادرته الوطنية برفع العلم اللبناني في الجنوب، في خطوة تتجاوز رمزيتها المعنوية لتجسّد حضور الدولة، ووحدة الأرض، وسيادة المؤسسات الشرعية على كل شبر من لبنان".

06:44

بعد رفع العلم في الجنوب.. تحية لسلام

حيّا "المجلس الوطني للعَلَم اللبناني" رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على "مبادرته الوطنية برفع العلم اللبناني في الجنوب، في خطوة تتجاوز رمزيتها المعنوية لتجسّد حضور الدولة، ووحدة الأرض، وسيادة المؤسسات الشرعية على كل شبر من لبنان".

يحدث الآن

اخترنا لك
النائب بلال عبدالله لـ"الجديد": شكلنا لجنة صياغة مؤلفة من 4 نواب خلال اجتماع النواب السنّة على أن يُستكمل البحث في اجتماعات لاحقة
06:53
مراسل الجديد: انتهاء اجتماع نواب السنّة في مجلس النواب
06:45
بعد رفع العلم في الجنوب.. تحية لسلام
06:44
الرئس بري أجرى إتصالاً بالرئيس عون هنأه فيه بسلامة العودة من واشنطن
05:55
زوطر الغربية إنجاز وهمي فلا يغشن أحدٌ أحدًا.. مواقف جديدة لنائب "حزب الله"
05:49
النائب إبراهيم كنعان من عين التينة: أهداف الرئيس عون في واشنطن كانت وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي وتثبيت السيادة ودعم الجيش وهذا ما يجب أن نتعاون جميعاً على تحقيقه
05:29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026