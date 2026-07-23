حمدان: تحية لنواف سلام.. وإياكم والرئاسة الثالثة

كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على :

تقدم العميد مصطفى حمدان من دولة الرئيس نواف سلام بأسمى آيات التقدير والحب والاحترام، لخطوته الجريئة الكريمة على أرض الجنوب الشموس، والتي كرست أن الدماء الطاهرة لشهداء أهلنا اللبنانيين، قادرة على مواجهة كل التحديات والتهديدات، لوجودية وطننا .



وشدد حمدان ‏أن ظاهرة التهجم على مقام الرئاسة الثالثة، من قبل بعض المخربين الأقزام الذين يختبئون وراء الحيطان العالية مذهبياً وطائفياً، ليخربوا الأوطان نكرر عليهم الدرس لعلهم يفقهون، أن في لبنان ثلاث رئاسات، رئاسة أولى ورئاسة ثانية ورئاسة ثالثة، وشرعية واحد لا شرعيات وجيش واحد يحمي ويصون، وإياكم والرئاسة الثالثة.



وتوجه حمدان بالرد المباشر على جهابذة التفكير المذهبي المتستر، الذين فاتهم كل القطارات، ويحاولون عبثاً بشخصانية نرجسية أن يلحقوا بالركب، وهم أصبحوا في غياهب الزمن الذي مضى ولن يعود، ويحاولون التشويش على كل فضيلة في ترسيخ السيادة والكرامة الوطنية الذي ظهرت في زوطر بالعلم اللبناني في يد دولة الرئيس نواف سلام والأبطال الأشاوس لجيشنا الوطني اللبناني، يتقدمهم معالي ووزير الدفاع ميشال منسى.



