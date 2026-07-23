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محليات

حمدان: تحية لنواف سلام.. وإياكم والرئاسة الثالثة

2026-07-23 | 08:07
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حمدان: تحية لنواف سلام.. وإياكم والرئاسة الثالثة
حمدان: تحية لنواف سلام.. وإياكم والرئاسة الثالثة

كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

تقدم العميد مصطفى حمدان من دولة الرئيس نواف سلام بأسمى آيات التقدير والحب والاحترام، لخطوته الجريئة الكريمة على أرض الجنوب الشموس، والتي كرست أن الدماء الطاهرة لشهداء أهلنا اللبنانيين، قادرة على مواجهة كل التحديات والتهديدات، لوجودية وطننا لبنان.

وشدد حمدان ‏أن ظاهرة التهجم على مقام الرئاسة الثالثة، من قبل بعض المخربين الأقزام الذين يختبئون وراء الحيطان العالية مذهبياً وطائفياً، ليخربوا الأوطان نكرر عليهم الدرس لعلهم يفقهون، أن في لبنان ثلاث رئاسات، رئاسة أولى ورئاسة ثانية ورئاسة ثالثة، وشرعية واحد لا شرعيات وجيش وطني واحد يحمي ويصون، وإياكم والرئاسة الثالثة.

وتوجه حمدان بالرد المباشر على جهابذة التفكير المذهبي المتستر، الذين فاتهم كل القطارات، ويحاولون عبثاً بشخصانية نرجسية أن يلحقوا بالركب، وهم أصبحوا في غياهب الزمن الذي مضى ولن يعود، ويحاولون التشويش على كل فضيلة في ترسيخ السيادة والكرامة الوطنية الذي ظهرت في ساحة زوطر الغربية بالعلم اللبناني في يد دولة الرئيس نواف سلام والأبطال الأشاوس لجيشنا الوطني اللبناني، يتقدمهم معالي ووزير الدفاع اللواء ميشال منسى.

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مصطفى حمدان

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"الوفاء للمقاومة": زيارة واشنطن لم تحقق أي مطلب سيادي للبنان
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"الوفاء للمقاومة": زيارة واشنطن لم تحقق أي مطلب سيادي للبنان

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، وأصدرت بيانا، لفتت فيه الى انه "ضمن مسلسل تنازلاتها المستمر، تُمعن السلطة في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الإرتهان والإذعان للوصاية الخارجية وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق ادنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تُثمر إلتزاماً أميركياً بانسحاب العدو من أرضنا، ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابها ضد أهلنا، ولم تُوّفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعاً في ورشة إعادة الإعمار".

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