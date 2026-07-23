قوى الأمن توضح حقيقة "حقيبة عين المريسة"

لا صحة لما يتم تداوله عن العثور بتاريخ اليوم على حقيبة بداخلها متفجرات في #عين_المريسة .
إنما بتاريخ أمس 22-7-2026 جرى الإشتباه بحقيبة سفر وبعد الكشف عليها من قبل خبير متفجرات في قوى الأمن الداخلي، قام بتفجيرها بواسطة صاعق خاص، فتبيّن أنها فارغة.#قوى_الأمن pic.twitter.com/4xozVLTWtj
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 23, 2026
لا صحة لما يتم تداوله عن العثور بتاريخ اليوم على حقيبة بداخلها متفجرات في #عين_المريسة .
إنما بتاريخ أمس 22-7-2026 جرى الإشتباه بحقيبة سفر وبعد الكشف عليها من قبل خبير متفجرات في قوى الأمن الداخلي، قام بتفجيرها بواسطة صاعق خاص، فتبيّن أنها فارغة.#قوى_الأمن pic.twitter.com/4xozVLTWtj
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، وأصدرت بيانا، لفتت فيه الى انه "ضمن مسلسل تنازلاتها المستمر، تُمعن السلطة في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الإرتهان والإذعان للوصاية الخارجية وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق ادنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تُثمر إلتزاماً أميركياً بانسحاب العدو من أرضنا، ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابها ضد أهلنا، ولم تُوّفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعاً في ورشة إعادة الإعمار".