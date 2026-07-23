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محليات

كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق ادنى مطلب وطني سيادي بانسحاب العدو من أرضنا ووقف جرائم القتل والتجريف ولم توّفر إمكانية عودة آمنة للنازحين

2026-07-23 | 10:06
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كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق ادنى مطلب وطني سيادي بانسحاب العدو من أرضنا ووقف جرائم القتل والتجريف ولم توّفر إمكانية عودة آمنة للنازحين
كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق ادنى مطلب وطني سيادي بانسحاب العدو من أرضنا ووقف جرائم القتل والتجريف ولم توّفر إمكانية عودة آمنة للنازحين
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كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق ادنى مطلب وطني سيادي بانسحاب العدو من أرضنا ووقف جرائم القتل والتجريف ولم توّفر إمكانية عودة آمنة للنازحين

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