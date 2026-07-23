وزارة الدفاع السورية: إحباط محاولات تهريب مخدرات وكبتاغون من لبنان في ريفي حمص ودمشق

مصادر أمنية للجديد: الوضع في الجنوب دقيق لا سيما أن أهالي بعض البلدات المحررة لا يزالون غير قادرين على الدخول إليها حفاظًا على سلامتهم وسط تشكيك بمدى التزام الجانب الإسرائيلي بشروط الانسحاب