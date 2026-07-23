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10:08
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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يدعو إلى اجتماع أمني مصغر غداً
2026-07-23 | 12:02
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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يدعو إلى اجتماع أمني مصغر غداً
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12:44
الكهرباء وبدلات الإيواء.. أبرز مقررات مجلس الوزراء
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11:13
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12:25
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