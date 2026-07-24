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رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: القوات الإسرائيلية مازالت موجود عند أطراف البلدة (في زوطر الشرقية) ويمكن رؤيتها بالعين المجردة وهذا الأمر بعهدة الجيش اللبناني
رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: القوات الإسرائيلية مازالت موجود عند أطراف البلدة (في زوطر الشرقية) ويمكن رؤيتها بالعين المجردة وهذا الأمر بعهدة الجيش اللبناني
رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: هناك أحياء آمنة في البلدة تمكن المواطنون من دخولها وأخرى مقفلة بسبب الركام والدمار والجيش يعمل على إزالة الردم لتسهيل العودة الكاملة
رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: هناك أحياء آمنة في البلدة تمكن المواطنون من دخولها وأخرى مقفلة بسبب الركام والدمار والجيش يعمل على إزالة الردم لتسهيل العودة الكاملة
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مراسل الجديد: بدء دخول الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية

2026-07-24 | 03:49
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مراسل الجديد: بدء دخول الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية
مراسل الجديد: بدء دخول الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية
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