"رطوبة ودرجات حرارة مرتفعة".. إليكم طقس "الويك آند"!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا،غائما جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ، تنخفض نسبة الرطوبة فيخف الشعور بالحر وتنشط الرياح فتصل سرعتها أحياناً الى 50 كلم /س في المناطق الشمالية ويرتفع معها موج البحر لحدود المترين. يتكون الضباب الكثيف على الجبال المتوسطة الارتفاع بخاصة الجنوبية منها.





وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس صيفي رطب نسبياً يسيطر على مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية حتى يوم السبت، حيث تتراجع درجات الحرارة فتعود لمعدلاتها في المناطق الداخلية والجبلية، يترافق ذلك مع نشاط للرياح وتراجع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يخفف من تأثير الحرارة.





-الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة: قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة فوق الجبال و في المناطق الداخلية ودون تعديل يذكر على الساحل، يتكون الضباب فوق الجبال المتوسطة الارتفاع اعتباراً الظهر، تنشط الرياح وتصل سرعتها أحياناً الى 50كلم /س بخاصة في المناطق الشمالية ،يرتفع معها موج البحر لحدود 1,5 متر.



السبت: غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، تنخفض نسبة الرطوبة فيخف الشعور بالحر وتنشط الرياح فتصل سرعتها أحياناً الى 50 كلم /س في المناطق الشمالية ويرتفع معها موج البحر لحدود المترين. يتكون الضباب الكثيف على الجبال المتوسطة الارتفاع بخاصة الجنوبية منها.



الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق مع رياح ناشطة أحياناً.