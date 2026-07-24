"اتفاق الاطار والدعم الأميركي وزيارة زوطر الغربية".. بين عون وسلام

أطلع رئيس الحكومة على نتائج زيارته الى الأميركية واللقاءات التي عقدها مع الرئيس ووزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو والاستعدادات التي أبداها المسؤولون الأميركيون لدعم ومساعدة في المجالات كافة، إضافة الى الولايات المتحدة الأميركية بتنفيذ صيغة الاطار التي تم الاتفاق عليها في المجالات العامة الأميركية في واشنطن، في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب من القرى والبلدات حتى الحدود الجنوبية.



‏ اطلع الرئيس نواف سلام، رئيس الجمهورية على زيارته الى الجنوب وتحديداً بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب الإسرائيليين منها، وقال: "أكدت أننا مع أهلنا في الجنوب وإلى جانبهم، وأن الدولة عازمة على تأمين حاجاتهم، بما يثبّت وجودهم في أرضهم ويحفظ أرزاقهم".



‏وتناول البحث أيضاً الزيارة التي يعتزم الرئيس نواف سلام القيام بها يوم الاحد المقبل الى العراق للبحث مع نظيره رئيس الوزراء العراقي السيد علي فالح كاظم الزيدي في تعزيز العلاقات اللبنانية-العراقية في المجالات كافة.