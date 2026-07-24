من العبدة إلى الناقورة.. لا تمارسوا السباحة!

تحذّر المواطنين من خطورة ممارسة السباحة على امتداد ، من شمالاً إلى جنوباً، بسبب ارتفاع الأمواج وقوة التيارات البحرية، ما يزيد من خطر وقوع حوادث الغرق ويعرّض حياتهم للخطر.وتدعو المديرية الجميع إلى توخّي الحذر والامتناع عن السباحة إلى حين تحسّن الأحوال البحرية، والتقيّد بإرشادات السلامة العامة وتعليمات الجهات المختصة.