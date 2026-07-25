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محليات

الجيش رفض مطالب اسرائيل.. ولا تباين بين الثنائي الشيعي! (الديار)

2026-07-25 | 00:35
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الجيش رفض مطالب اسرائيل.. ولا تباين بين الثنائي الشيعي! (الديار)
الجيش رفض مطالب اسرائيل.. ولا تباين بين الثنائي الشيعي! (الديار)

أفادت صحيفة الديار، بأن "ارتفاع حدة التوترات في المنطقة لم يحجب الانظار عن التطورات الجنوبية والاستعدادات للجولة السابعة بروما في 4 آب بين اللبنانيين والاسرائيليين والاميركيين، وحسب المعلومات المؤكدة فان الجولة الجديدة يريدها الوفد اللبناني لتوسعة المناطق التجريبية واستكمال الانسحابات الاسرائيلية بينما يطالب الوفد الاسرائيلي بحصرها في تقييم نتائج المرحلة التجريبية الاولى وخلو القرى من مقاتلي حزب الله وصواريخهم والتدقيق باسماء العائدين وهذا ما رفضه الجيش اللبناني".

وأضافت الصحيفة، "تبقى الخطورة حسب المتابعين للاوضاع الجنوبية في كيفية تنفيذ المراحل التجريبية الاخرى في ظل الاصرار الاسرائيلي على العودة الى القرى التي انسحب منها بالتوقيت الذي يريده للتأكد من انسحاب مقاتلي حزب الله وخلو القرى من الصواريخ وهذا ما يرفضه الجيش اللبناني". ومن الاسئلة ايضا، كيف سيتم التعامل مع سلاح حزب الله و كيف ستجري عمليات التفتيش وهل ينص اتفاق الاطار على الدخول الى المنازل للبحث عن السلاح؟ وفي المعلومات، ان الجيش اللبناني رفض كليا الطلبات الاسرائيلية واكد ان مطلبه الاول والاساسي وقف الاعتداءات الاسرائيلية والاسراع بالانسحابات ورفض الدخول الاسرائيلي الى اي قرية جرى الانسحاب منها، وعلم ان الوفد اللبناني المشارك في اجتماع 4 اب في روما سيضم دبلوماسيين وعسكريين لاستكمال النقاشات حول توسعة المناطق التجريبية وحدودها، وهذا يفرض وجود عسكريين مزودين بالملفات والخرائط، ومن هنا، فان الاجتماعات المقبلة بالغة الخطورة والحساسية، لكن ادارة الجيش للمفاوضات تترك حتى الان ارتياحا عند الجميع. وحسب المتابعين للتطورات في بيروت، فان حزب الله تعامل بايجابية مع انتشار الجيش في زوطر الغربية".

وبحسب الصحيفة، فإن "قيادة الحزب تدرك ان اتفاق الاطار ولد ميتا ومن رابع المستحيلات تطبيقه، هذا التقييم من حزب الله لاتفاق الاطار جعله يتجنب القيام باي تحركات ميدانية لاسقاطه لقناعته المطلقة انه سيقسط بجاذبية التطورات في لبنان والمنطقة حتى لو قام الاسرائيليون ببعض الخطوات المحدودة جداً، اما على صعيد الرئاسة الثانية فان المعلومات تؤكد بأن الموقف الايجابي للرئيس بري من زيارة عون لاميركا لا يعني مطلقا تراجعه عن رفضه للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل، كما سوق البعض للدخول من هذا الباب والحديث عن تباينات بين الثنائي الشيعي".
 
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