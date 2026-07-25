"مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة".. مواقف جديدة لنائب حزب الله

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في له خلال حفل تأبيني، أن "المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها، هو مسار مليء بالألغام ولا يفضي حتما إلى تحقيق الانسحاب ، فضلاً عن أنه لم يحقق وقفاً لإطلاق النار ووضع حد للأعمال العدائية ، ومنعه من حرية الحركة ضد ما يسميه تهديدات محتملة أو وشيكة".





وأضاف: "إن نتائج هذا المسار، لن تقتصر على هذا المستوى، بل إنها زجّت الساحة الداخلية ، في مستوى خطير من الانقسام حول قضايا جوهرية وحساسة، لا يمكن التهاون حيالها، الأمر الذي يدفعنا جدياً للقلق على الاستقرار الداخلي وعلى مسار التعافي والإصلاح".





ولفت إلى أن "مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة، وكذلك مع القوى والأحزاب التي تتبنى خيارها والتي تضغط عليها للتصادم مع المقاومة"، مشيراً إلى أن هؤلاء باتوا في مواجهة شعبي عريض وممتد وعابر للطوائف والمناطق.