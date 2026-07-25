"مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة".. مواقف جديدة لنائب حزب الله

عقد المجلس التنفيذي لنقابه عمال دهاني الديكو والليسترو في لبنان اجتماعا برئاسه النقابي غسان حجازي وحضور الاعضاء في المجلس التنفيذي .وعلى جدول اعماله:الاوضاع المعيشية والاقتصاديه وشؤون العمال في قطاع البناء والاخشاب افتتح الاجتماع النقابي حجازي محذرا من تفاقم الاوضاع المعيشية والاقتصاديه التي نرزح تحتها وهي تزداد على اللبنانيين عموما والعمال خصوصا في ظل سياسات ماليه فاشله يتم تدفيع اللبنانين نتائج الانهيار الاقتصادي وكل ذلك مع تراجع القدره الشرائيه والغلاء الفاحش واجور اقل ما يقال فيها انها تذوب في اول الشهر يضاف إليها ايضا العدوان الاسرائيلي البربري على الإنسان والحجر .