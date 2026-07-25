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محليات

"مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة".. مواقف جديدة لنائب حزب الله

2026-07-25 | 08:50
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&quot;مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة&quot;.. مواقف جديدة لنائب حزب الله
"مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة".. مواقف جديدة لنائب حزب الله

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في كلمة له خلال حفل تأبيني، أن "المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها، هو مسار مليء بالألغام ولا يفضي حتما إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، فضلاً عن أنه لم يحقق وقفاً لإطلاق النار ووضع حد للأعمال العدائية الإسرائيلية، ومنعه من حرية الحركة ضد ما يسميه تهديدات محتملة أو وشيكة".


وأضاف: "إن نتائج هذا المسار، لن تقتصر على هذا المستوى، بل إنها زجّت الساحة الداخلية اللبنانية، في مستوى خطير من الانقسام حول قضايا جوهرية وحساسة، لا يمكن التهاون حيالها، الأمر الذي يدفعنا جدياً للقلق على الاستقرار الداخلي وعلى مسار التعافي والإصلاح".


ولفت إلى أن "مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة، وكذلك مع القوى والأحزاب التي تتبنى خيارها والتي تضغط عليها للتصادم مع المقاومة"، مشيراً إلى أن هؤلاء باتوا في مواجهة تيار شعبي عريض وممتد وعابر للطوائف والمناطق.


وشدّد على أن "هذا التيار المعادي لإسرائيل يخوض هذه المواجهة بوصفها مسؤولية وطنية بأبعاد تاريخية وسياسية استثنائية، وللحؤول دون أية اصطفافات طائفية، أو التحول إلى صراع كتل مذهبية أو اجتماعية".


وختم فياض: "إن السلطة تخوض الآن أحد أكثر إنجازاتها العبثية رضوخاً للإسرائيلي، في منطقة محررة شمالي نهر الليطاني، دون أية مكتسبات ودون أي ضمانات، وفي ظل إصرار الإسرائيلي على عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".
 
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عقد المجلس التنفيذي لنقابه عمال دهاني الديكو والليسترو في لبنان اجتماعا برئاسه النقابي غسان حجازي وحضور الاعضاء في المجلس التنفيذي .
وعلى جدول اعماله:
الاوضاع المعيشية والاقتصاديه وشؤون العمال في قطاع البناء والاخشاب
افتتح الاجتماع النقابي حجازي محذرا من تفاقم الاوضاع المعيشية والاقتصاديه التي نرزح تحتها وهي تزداد على اللبنانيين عموما والعمال خصوصا في ظل سياسات ماليه فاشله يتم تدفيع اللبنانين نتائج الانهيار الاقتصادي
وكل ذلك مع تراجع القدره الشرائيه والغلاء الفاحش واجور اقل ما يقال فيها انها تذوب في اول الشهر
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08:58

نقابة عمال الدهان والديكور تدعو إلى تصحيح الأجور وربطها بغلاء المعيشة

عقد المجلس التنفيذي لنقابه عمال دهاني الديكو والليسترو في لبنان اجتماعا برئاسه النقابي غسان حجازي وحضور الاعضاء في المجلس التنفيذي .
وعلى جدول اعماله:
الاوضاع المعيشية والاقتصاديه وشؤون العمال في قطاع البناء والاخشاب
افتتح الاجتماع النقابي حجازي محذرا من تفاقم الاوضاع المعيشية والاقتصاديه التي نرزح تحتها وهي تزداد على اللبنانيين عموما والعمال خصوصا في ظل سياسات ماليه فاشله يتم تدفيع اللبنانين نتائج الانهيار الاقتصادي
وكل ذلك مع تراجع القدره الشرائيه والغلاء الفاحش واجور اقل ما يقال فيها انها تذوب في اول الشهر
يضاف إليها ايضا العدوان الاسرائيلي البربري على الإنسان والحجر .

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