نقابة عمال الدهان والديكور تدعو إلى تصحيح الأجور وربطها بغلاء المعيشة

عقد لنقابه عمال دهاني الديكو والليسترو في اجتماعا برئاسه النقابي غسان وحضور الاعضاء في المجلس التنفيذي .

وعلى جدول اعماله:

الاوضاع المعيشية والاقتصاديه وشؤون العمال في قطاع البناء والاخشاب

افتتح الاجتماع النقابي حجازي محذرا من تفاقم الاوضاع المعيشية والاقتصاديه التي نرزح تحتها وهي تزداد على اللبنانيين عموما والعمال خصوصا في ظل سياسات ماليه فاشله يتم تدفيع اللبنانين نتائج الانهيار الاقتصادي

وكل ذلك مع تراجع القدره الشرائيه والغلاء الفاحش واجور اقل ما يقال فيها انها تذوب في اول الشهر

يضاف إليها ايضا العدوان الاسرائيلي البربري على الإنسان والحجر .

وبعد التداول من قبل جميع الزملاء تم طرح المطالب التالية :

-المواصله في الوقوف في وجه السياسات الماليه الفاشله وصولا إلى خطه اقتصاديه واجتماعية عادله تضع الانسان قبل الارباح والعمل قبل الاحتكار والعداله الاجتماعيه قبل اي شيء

وثمن المجتمعون القرار الذي سمح للمضمونين تقاعديين (٢٠٠١٧)ان ينتسبوا إلى ضمان احد الاولاد في جهات ضامنه اخرى وطالب المجتمعون إن تشمل الحمايه الاجتماعيه العاملين في قطاع البناء والاخشاب الذين لليوم هم خارج الضمان اضافه الى العاملين في الخدمه المنزليه .

-ودعا المجتمعون كل الحركه النقابيه في إلى التوحد خلف مطلب تصحيح الاجور

ليصبح ١٢٠٠$ وربطه بمؤشر المعيشه مع رفع بدل النقل ايضا