نقابة عمال الدهان والديكور تدعو إلى تصحيح الأجور وربطها بغلاء المعيشة

وبعد التداول من قبل جميع الزملاء تم طرح المطالب التالية :
-المواصله في الوقوف في وجه السياسات الماليه الفاشله وصولا إلى خطه اقتصاديه واجتماعية عادله تضع الانسان قبل الارباح والعمل قبل الاحتكار والعداله الاجتماعيه قبل اي شيء
وثمن المجتمعون القرار الذي سمح للمضمونين تقاعديين (٢٠٠١٧)ان ينتسبوا إلى ضمان احد الاولاد في جهات ضامنه اخرى وطالب المجتمعون إن تشمل الحمايه الاجتماعيه العاملين في قطاع البناء والاخشاب الذين لليوم هم خارج الضمان اضافه الى العاملين في الخدمه المنزليه .
-ودعا المجتمعون كل الحركه النقابيه في لبنان
إلى التوحد خلف مطلب تصحيح الاجور
ليصبح ١٢٠٠$ وربطه بمؤشر غلاء
المعيشه مع رفع بدل النقل ايضا