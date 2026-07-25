الجديد تواكب تطويب البطريرك الياس الحويك | بث مباشر

الرئيس عون لمناسبة الاحتفال بتطويب البطريرك الياس الحويك: لنجعل من هذا اليوم مناسبة نجدد فيها العهد مع الفكرة التي حمل لواءها "لبنان أرضاً للعيش المشترك ورسالة حضارية بين الشرق والغرب"