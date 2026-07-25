في بيروت.. سقط في البئر

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي:

انتشل عناصر شخصا من التابعية كان سقط في بئر يبلغ عمقه حوالى ١٥ مترا في منطقة . وقدموا له الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج، بسبب تعرّضه لكسور متعددة.





