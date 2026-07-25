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في بيروت.. سقط في البئر
صدر عن
دائرة الإعلام
والعلاقات العامة في
المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني
البيان الآتي:
انتشل عناصر
المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني
شخصا من التابعية
السورية
كان سقط في بئر يبلغ عمقه حوالى ١٥ مترا في منطقة
الاوزاعي
. وقدموا له الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج، بسبب تعرّضه لكسور متعددة.
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