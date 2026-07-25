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محليات

معلومات الجديد: خلال جولة المفاوضات ستبحث آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله في المناطق التجريبية فيما لا يرغب الأميركيون في أداء دور الطرف الثالث الذي يُرجّح أن تتولاه قوة عربية أو أوروبية أو آسيوية

2026-07-25 | 13:23
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معلومات الجديد: خلال جولة المفاوضات ستبحث آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله في المناطق التجريبية فيما لا يرغب الأميركيون في أداء دور الطرف الثالث الذي يُرجّح أن تتولاه قوة عربية أو أوروبية أو آسيوية
معلومات الجديد: خلال جولة المفاوضات ستبحث آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله في المناطق التجريبية فيما لا يرغب الأميركيون في أداء دور الطرف الثالث الذي يُرجّح أن تتولاه قوة عربية أو أوروبية أو آسيوية
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معلومات الجديد: خلال جولة المفاوضات ستبحث آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله في المناطق التجريبية فيما لا يرغب الأميركيون في أداء دور الطرف الثالث الذي يُرجّح أن تتولاه قوة عربية أو أوروبية أو آسيوية

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