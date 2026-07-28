القضاء ينصف المخرج نضال بكاسيني

وتُعتبر النتيجة التي وصل إليها التحقيق "انتصاراً" للحق و"إحقاقاً" للعدالة ودليلاً قاطعاً على بطلان كافة الحملات الممنهجة التي هدفت الى تشويه سمعته المهنية والشخصية.

وبهذه المناسبة، يؤكد نضال بكاسيني الاحترام التام للقضاء وتثمين دوره في إعادة الأمور إلى نصابها والحقوق الى أصحابها، ويحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ إجراءات إضافية ضد كل من شارك في ترويج كاذبة ومغلوطة.

وينصرف المخرج بكاسيني حالياً لإعداد مشاريعه التلفزيونية الجديدة، ويتقدم بالشكر والتقدير لكل من سانده ووقف الى جانب من المحامي شربل ميلاد الخوري الذي تولى الإدعاء بوكالته عن بكاسيني على تلفزيون LTV ولنجوم ونجمات ومقدمي ومقدمات برامج وصحافيين وصحافيات شهدوا للحق لأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه.