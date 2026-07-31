الرئيس عون في ذكرى شهداء الجيش: ستبقى ذكراهم منارة تهدينا في مسيرة بناء الوطن

أفاد مركز الجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية على منصة "إكس" بأنه "عند الساعة 12:02 من فجر يوم الجمعة 31 تموز 2026، سُجّلت على كل محطاته الزلزالية، موجات أرضية، ناتجة عن التفجير الذي قام به العدو الإسرائيلي في منطقة الشقيف والذي يمكن تشبيهه بهزة أرضية قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر".
عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع النقدية والمالية، وتم تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصرف لبنان والحكومة في ما يتعلق بالالتزامات المالية، بما يضمن حسن انتظام المرافق العامة.
قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بمناسبة العيد الـ81 للجيش اللبناني: "الجيش اللبناني ركيزة الدولة، وحارس سيادتها، والضمانة التي يلتف حولها اللبنانيون. وفي عيده، نعوّل على دوره في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بدءا من الجنوب، وترسيخ الأمن والاستقرار. كل التحية لجيش لبنان. جيش الوطن".