من عون إلى شهداء الجيش وعائلاتهم.. رسالة وفاء والتزام

لمناسبة ذكرى الجيش، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون:



" في مثل هذا ، نقف إجلالاً أمام ذكرى شهداء جيشنا الوطني، الذين قدّموا أرواحهم فداءً لسيادة ووحدة أرضه وكرامة شعبه. إنهم رجال آمنوا بأن يستحق أغلى التضحيات، فمضوا في طريق الواجب دون تردد، وسطّروا بدمائهم أنقى صفحات البطولة والانتماء.





أضاف: "‏إن ليسوا أرقاماً تُنسى مع مرور الزمن، بل هم رمز حيّ لمعنى الوفاء والفداء، ومثال يقتدي به كل جندي يرتدي البزّة العسكرية دفاعاً عن حدود ومؤسساته وأمن مواطنيه. ذكراهم أمانة في أعناقنا، وعرفاننا لهم لا يكتمل إلا بالحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها: الحر، السيد، المستقل".



و‏ختم: " في هذه المناسبة، أؤكد أمام أهالي وأمام جميع اللبنانيين تبقى وفيّة لعهدها، ملتزمة رعاية الشهداء وصون إرثهم، وستبقى ذكراهم منارة تهدينا في مسيرة بناء الوطن ودعم مؤسسته العسكرية التي تجسّد وحدة اللبنانيين جميعًا. ‏المجد لشهدائنا، والخلود لذكراهم، والعزّة لجيشنا الحارس الأمين".