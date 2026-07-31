زيارة عون لتركيا: تسوية الملفات العالقة وضمانات متبادلة (الديار)

ووفق تلك المصادر، وبانتظار ترجمة مفاعيل هذه الزيارة على أرض الواقع، فان النتائج الاولية لزيارة الى انقرة، يمكن اختصارها بمسالتين على درجة كبيرة من الاهمية، الأولى تتعلق بتخفيف الاحتقان السياسي بين البلدين، وترميم العلاقة التي اهتزت إثر الاعتراض التركي على اتفاق الترسيم البحري الذي أبرمته مع قبرص واعتبرت أنقرة يومها أنه يتجاهل مصالحها تماماً،وجاءت القمة لتقديم التوضيحات اللازمة، من خلال انفتاح الرئيس مناقشة كل الأمور العالقة مع انقرة والاستعداد لتوسيع التعاون الاقتصادي بما يخدم البلدين، وحل كل الازمات بالحوار بما يحقق مصلحة وتركيا.اما المسألة الثانية، فتتعلق بتفهم لبنان للامن القومي التركي من خلال طمأنة تركيا حيال الاتفقات المستجدة مع اسرائيل في ظل التوتر الراهن في العلاقة التركية- الاسرائيلية، والتاكيد ان اي تفاهامات لن تكون ضد اي طرف آخر، ولن تكون الا خدمة للاستقرار في المنطقة. في المقابل يحتاج لبنان الى ضمانات حيال النظام السوري الجديد في ضوء النفوذ التركي في دمشق، وبعد "الرسائل" المقلقة للرئيس التي تحدث فيها عن تدخل عسكري محتمل للقوات في لبنان، ووفق تلك الأوساط، فان هذه القمة تذلل أي التباسات بين بيروت ودمشق، في ظل رغبة تركية واضحة بعدم الدخول في صراعات .