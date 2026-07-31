أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

صيف ملتهب والأرصاد تحذر.. إليكم طقس الأيام المقبلة

2026-07-31 | 04:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
صيف ملتهب والأرصاد تحذر.. إليكم طقس الأيام المقبلة
صيف ملتهب والأرصاد تحذر.. إليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحرّ. تنشط الرياح مساءً جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:
لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه الجزية العربية والتي تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية، تبلغ ذروتها يوم الأحد حيث تلامس ال ٤١ درجة في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث تنحسر تدريجا ويتحول الطقس الى صيفي معتاد. 

معدل درجات الحرارة لشهر تموز: طرابلس بين 23 و 31م°، بيروت بين 24 و 32م°، زحلة بين 18 و 34 م°.

تحذير : من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. 

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:
قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تسجل 40 درجة في مدينة زحلة ، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحرّ.

السبت:
قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحرّ. تنشط الرياح مساءً جنوب البلاد.

الأحد:
قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والساحلية وبقاء الأجواء الحارة، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحياناً جنوب البلاد، لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الجرجية.

الإثنين:
قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 34 درجة، فوق الجبال من 18 الى 33 درجة، في الداخل من 21 الى 40 درجة.

-الرياح السطحية:جنوبية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

-الانقشاع:متوسط اجمالاً.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 ٪

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

مقالات ذات صلة
صيف ملتهب والأرصاد تحذر.. إليكم طقس الأيام المقبلة

محليات

لبنان

الأرصاد الجوية

كتل حارة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بشأن رسم خروج المسافرين وآلية تطبيقه.. توضيح من "المالية"
رئاسة الجمهورية: عون أكد لممثل الرئيس الفلسطيني أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية

اقرأ ايضا في محليات

وزيرة التربية تطلق خطة العام الدراسي المقبل.. ماذا عن طلاب الجنوب والنبطية؟
07:18

وزيرة التربية تطلق خطة العام الدراسي المقبل.. ماذا عن طلاب الجنوب والنبطية؟

أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، خطة استمرارية التعلم للعام الدراسي 2026–2027 ، تحت عنوان : "لكل مجتمعٍ محلي مدرسته، ولكل متعلم مساحة للتعلم"، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته في قاعة الإجتماعات في الوزارة في حضور المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق وعدد من رؤساء الوحدات المعنية في الوزارة والمناطق التربوية وجمع من الإعلاميين.

07:18

وزيرة التربية تطلق خطة العام الدراسي المقبل.. ماذا عن طلاب الجنوب والنبطية؟

أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، خطة استمرارية التعلم للعام الدراسي 2026–2027 ، تحت عنوان : "لكل مجتمعٍ محلي مدرسته، ولكل متعلم مساحة للتعلم"، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته في قاعة الإجتماعات في الوزارة في حضور المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق وعدد من رؤساء الوحدات المعنية في الوزارة والمناطق التربوية وجمع من الإعلاميين.

يحدث الآن

اخترنا لك
وزيرة التربية تطلق خطة العام الدراسي المقبل.. ماذا عن طلاب الجنوب والنبطية؟
07:18
السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى خلال لقائه قائد الجيش: تطرقنا إلى جهود الجيش اللبناني المتواصلة للحفاظ على استقرار لبنان ودوره ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار
06:47
الوكالة الوطنية: الطيران المسير الاسرائيلي يحلق في أجواء بيروت وصولاً الى الضاحية الجنوبية على علو منخفض
06:35
عن العفو العام.. ماذا طلب جعجع من بري؟
06:21
في المناطق التجريبية.. توجيهات للرئيس سلام
06:06
بعد التفجيرات الاسرائيلية أمس.. بري: لا يجب السكوت!
05:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026