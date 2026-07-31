أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

في المناطق التجريبية.. توجيهات للرئيس سلام

2026-07-31 | 06:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في المناطق التجريبية.. توجيهات للرئيس سلام
في المناطق التجريبية.. توجيهات للرئيس سلام

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعاً مركزياً خُصّص لبحث إطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية، في إطار المرحلة الأولى من خطة العودة والتعافي في الجنوب، بحضور وزير الدفاع ميشال منسى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ورئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين، وممثل عن قيادة الجيش.

وشدّد الرئيس سلام على" أهمية تكثيف التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية والجهات الأمنية والعسكرية، لضمان تنفيذ المرحلة الأولى وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي.

وتفادياً لأي معوقات ميدانية، وجّه بعقد اجتماعات متابعة مفتوحة في السرايا الحكومية لمواكبة سير الأعمال أولاً بأول.

كما ركّز رئيس الحكومة على الإسراع في رفع الأنقاض، وفتح الطرقات، واستعادة الخدمات الأساسية والبنى التحتية الحيوية، مع إعطاء الأولوية لتوفير البيوت الجاهزة للبلدات المستهدفة لضمان عودة سريعة للأهالي.

وكلّف سلام الجهات المعنية بإعداد الخطط التفصيليّة لإطلاق مشاريع التعافي، والمباشرة فورًا بإعادة إنشاء الجسر الذي يربط قعقعية الجسر ببلدة فرون، نظراً إلى أهميته في إعادة وصل القرى والأقضية الجنوبية، وتسهيل حركة المواطنين.
 
مقالات ذات صلة
في المناطق التجريبية.. توجيهات للرئيس سلام

محليات

نواف سلام

رئيس الحكومة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عن العفو العام.. ماذا طلب جعجع من بري؟
بعد التفجيرات الاسرائيلية أمس.. بري: لا يجب السكوت!

اقرأ ايضا في محليات

وزيرة التربية تطلق خطة العام الدراسي المقبل.. ماذا عن طلاب الجنوب والنبطية؟
07:18

وزيرة التربية تطلق خطة العام الدراسي المقبل.. ماذا عن طلاب الجنوب والنبطية؟

أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، خطة استمرارية التعلم للعام الدراسي 2026–2027 ، تحت عنوان : "لكل مجتمعٍ محلي مدرسته، ولكل متعلم مساحة للتعلم"، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته في قاعة الإجتماعات في الوزارة في حضور المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق وعدد من رؤساء الوحدات المعنية في الوزارة والمناطق التربوية وجمع من الإعلاميين.

07:18

وزيرة التربية تطلق خطة العام الدراسي المقبل.. ماذا عن طلاب الجنوب والنبطية؟

أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، خطة استمرارية التعلم للعام الدراسي 2026–2027 ، تحت عنوان : "لكل مجتمعٍ محلي مدرسته، ولكل متعلم مساحة للتعلم"، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته في قاعة الإجتماعات في الوزارة في حضور المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق وعدد من رؤساء الوحدات المعنية في الوزارة والمناطق التربوية وجمع من الإعلاميين.

يحدث الآن

اخترنا لك
وزيرة التربية تطلق خطة العام الدراسي المقبل.. ماذا عن طلاب الجنوب والنبطية؟
07:18
السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى خلال لقائه قائد الجيش: تطرقنا إلى جهود الجيش اللبناني المتواصلة للحفاظ على استقرار لبنان ودوره ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار
06:47
الوكالة الوطنية: الطيران المسير الاسرائيلي يحلق في أجواء بيروت وصولاً الى الضاحية الجنوبية على علو منخفض
06:35
عن العفو العام.. ماذا طلب جعجع من بري؟
06:21
بعد التفجيرات الاسرائيلية أمس.. بري: لا يجب السكوت!
05:57
رغم التفجير الإسرائيلي.. قلعة الشقيف صامدة!
05:36
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026