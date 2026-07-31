السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى خلال لقائه قائد الجيش: تطرقنا إلى جهود الجيش اللبناني المتواصلة للحفاظ على استقرار لبنان ودوره ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار

أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، خطة استمرارية التعلم للعام الدراسي 2026–2027 ، تحت عنوان : "لكل مجتمعٍ محلي مدرسته، ولكل متعلم مساحة للتعلم"، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته في قاعة الإجتماعات في الوزارة في حضور المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق وعدد من رؤساء الوحدات المعنية في الوزارة والمناطق التربوية وجمع من الإعلاميين.

