عن العلاقة مع بري.. ماذا قال قيادي في "حزب الله"؟

رأى عضو المكتب السياسي في "حزب الله" غالب أبو زينب، أن "المقاومة تعيش مرحلة حساسة ومفصلية تفرض العديد من التساؤلات حول موقعها وخياراتها"، معتبرًا أن "الحرب الممتدة من إيران إلى غيرت وجه المنطقة".



وفي ألقاها خلال حفل تأبيني في بلدة الخضر البقاعية، قال: "أرادت السلطة من خلال اتفاق الإطار، الفصل بين مسار إسلام آباد ومسار واشنطن، وهذا الاتفاق لا يمكن تنفيذه، لأن مضمونه إسرائيلي بالكامل، ويفتقد لأي قابلية للتطبيق".



وأضاف: "تعمدت المقاومة عدم الانجرار إلى تحركات شعبية، رغم امتلاكها القدرة على ذلك، لأن المطلوب كان جرّ البلاد إلى اشتباك داخلي لصرف النظر عن الاحتلال ، وتحويل الصراع إلى نزاع داخلي"، مؤكدًا أن "المقاومة التي قدمت الشهداء والتضحيات لن تدخل في أي حرب أهلية، وستحافظ على باعتباره مؤسسة وطنية أساسية".



ونفى وجود أي تباين بين " " وحركة "أمل" أو بين الحزب ورئيس ، مؤكدًا أن "مستوى التنسيق بين الجانبين عالٍ جدًّا، وأن ما يقوم به الرئيس بري يندرج في إطار حماية والمقاومة ووحدة الموقف".



وحذّر من أن "إشعال الخلافات بين دول المنطقة يخدم مشروعًا أميركيًا يهدف إلى إبعاد الأنظار عن فلسطين وإغراق المنطقة بصراعات داخلية"، داعيًا " والعراق واليمن إلى معالجة أي إشكالات عبر القنوات الدبلوماسية والتحقيقات وتعزيز علاقاتها وعدم الارتهان للولايات المتحدة، التي لا توفر الحماية إلا لإسرائيل".



وأوضح أن "بقاء حزب وحركة أمل داخل السلطة يأتي بسبب وجود تعقيدات سياسية داخلية لبنانية كبرى، وأن المشاركة في الحكومة مرتبطة بتقدير وجود مصلحة للبنان وللوضع الداخلي وللمواطنين والمهجرين والمقاومة".



وتابع: "في حال وصلنا إلى قناعة بأن وجودنا داخل الحكومة لم يعد يحقق المصلحة الوطنية المطلوبة، أو أصبح ضرره أكبر من فائدته، فلن نتردد في الخروج منها واتخاذ ما يلزم".