أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

اليونيفيل فوق "علي الطاهر" (فيديو)

2026-07-31 | 08:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اليونيفيل فوق "علي الطاهر" (فيديو)

أفاد مراسل الجديد بأن "هيلكوبتر تابعة لقوات اليونيفيل حلّقت فوق تلة علي الطاهر - قضاء النبطية".

مقالات ذات صلة
اليونيفيل فوق "علي الطاهر" (فيديو)

محليات

لبنان

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
توقيف رياض سلامة؟
عن العلاقة مع بري.. ماذا قال قيادي في "حزب الله"؟

اقرأ ايضا في محليات

اتحادات النقل تشيد بقرار الجمارك السورية وتدعو للتعاون
09:49

اتحادات النقل تشيد بقرار الجمارك السورية وتدعو للتعاون

أعرب نائب رئيس اتحادات النقل البري في لبنان محمد كمال الخير عن تقدير الاتحادات لقرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية بتوسيع لائحة البضائع المستثناة من إجراءات المناقلة،

09:49

اتحادات النقل تشيد بقرار الجمارك السورية وتدعو للتعاون

أعرب نائب رئيس اتحادات النقل البري في لبنان محمد كمال الخير عن تقدير الاتحادات لقرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية بتوسيع لائحة البضائع المستثناة من إجراءات المناقلة،

توقيف رياض سلامة؟
08:58

توقيف رياض سلامة؟

بناءً لمعلومات عن تواجد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في مستشفى بحنس، أشار النائب العام التمييزي بالتأكد من المعلومة وتوقيفه انفاذاً لبلاغ البحث والتحري المسطر بحقه وقد جرى تكليف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وقسم المباحث الجنائية المركزية بالتنفيذ وتوقيفه وقد تم تركيز نقطة حراسة من قبل فصيلة انطلياس في مكان تواجده في مستشفى بحنّس.

08:58

توقيف رياض سلامة؟

بناءً لمعلومات عن تواجد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في مستشفى بحنس، أشار النائب العام التمييزي بالتأكد من المعلومة وتوقيفه انفاذاً لبلاغ البحث والتحري المسطر بحقه وقد جرى تكليف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وقسم المباحث الجنائية المركزية بالتنفيذ وتوقيفه وقد تم تركيز نقطة حراسة من قبل فصيلة انطلياس في مكان تواجده في مستشفى بحنّس.

عن العلاقة مع بري.. ماذا قال قيادي في "حزب الله"؟
07:32

عن العلاقة مع بري.. ماذا قال قيادي في "حزب الله"؟

رأى عضو المكتب السياسي في "حزب الله" غالب أبو زينب، أن "المقاومة تعيش مرحلة حساسة ومفصلية تفرض العديد من التساؤلات حول موقعها وخياراتها"، معتبرًا أن "الحرب الأخيرة الممتدة من إيران إلى لبنان غيرت وجه المنطقة".

07:32

عن العلاقة مع بري.. ماذا قال قيادي في "حزب الله"؟

رأى عضو المكتب السياسي في "حزب الله" غالب أبو زينب، أن "المقاومة تعيش مرحلة حساسة ومفصلية تفرض العديد من التساؤلات حول موقعها وخياراتها"، معتبرًا أن "الحرب الأخيرة الممتدة من إيران إلى لبنان غيرت وجه المنطقة".

يحدث الآن

اخترنا لك
اتحادات النقل تشيد بقرار الجمارك السورية وتدعو للتعاون
09:49
توقيف رياض سلامة؟
08:58
عن العلاقة مع بري.. ماذا قال قيادي في "حزب الله"؟
07:32
وزيرة التربية تطلق خطة العام الدراسي المقبل.. ماذا عن طلاب الجنوب والنبطية؟
07:18
السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى خلال لقائه قائد الجيش: تطرقنا إلى جهود الجيش اللبناني المتواصلة للحفاظ على استقرار لبنان ودوره ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار
06:47
الوكالة الوطنية: الطيران المسير الاسرائيلي يحلق في أجواء بيروت وصولاً الى الضاحية الجنوبية على علو منخفض
06:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026