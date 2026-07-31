اليونيفيل فوق "علي الطاهر" (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أعرب نائب رئيس اتحادات النقل البري في لبنان محمد كمال الخير عن تقدير الاتحادات لقرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية بتوسيع لائحة البضائع المستثناة من إجراءات المناقلة،
بناءً لمعلومات عن تواجد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في مستشفى بحنس، أشار النائب العام التمييزي بالتأكد من المعلومة وتوقيفه انفاذاً لبلاغ البحث والتحري المسطر بحقه وقد جرى تكليف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وقسم المباحث الجنائية المركزية بالتنفيذ وتوقيفه وقد تم تركيز نقطة حراسة من قبل فصيلة انطلياس في مكان تواجده في مستشفى بحنّس.
رأى عضو المكتب السياسي في "حزب الله" غالب أبو زينب، أن "المقاومة تعيش مرحلة حساسة ومفصلية تفرض العديد من التساؤلات حول موقعها وخياراتها"، معتبرًا أن "الحرب الأخيرة الممتدة من إيران إلى لبنان غيرت وجه المنطقة".