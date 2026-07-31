الرئيس عون عن تفجير الشقيف: توقيته الذي أتى عشية مفاوضات روما يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار

معلومات الجديد: الوفد اللبناني سيعرض خلال جولة روما ما أنجزه الجيش من مهام في جنوب الليطاني وشماله مدعّمًا ذلك بخرائط توثّق الواقع الميداني في المنطقة الى جانب المهام الإنسانية والاجتماعية