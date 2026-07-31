بموافقة "الميكانيزم" وتحت حماية الجيش.. اليكم موعد فتح مسار القليعة - النبطية

أعلنت بلدية حصولها على موافقة من الميكانيزم لتسيير قافلة مدنية عبر – ، وذلك يوم الاثنين الواقع فيه 3 آب 2026، على أن تتم مواكبتها من قبل .

وأوضحت البلدية في بيان لها أن انطلاق القافلة سيكون عند الساعة الثامنة صباحًا من أمام ، فيما حُدّدت العودة من دوار كفرمان عند الساعة الرابعة بعد الظهر.



ودعت البلدية الراغبين من أصحاب السيارات بالمشاركة إلى تزويدها بالمعلومات المطلوبة قبل الساعة السابعة مساءً من يوم السبت 1 آب 2026، عبر تطبيق " "، وتشمل:



- الاسم الثلاثي للسائق ورقم هاتفه.

- عدد الركاب وأسماؤهم الثلاثية.

- صورة واضحة للسيارة.

- تحديد طبيعة المشاركة (ذهابًا وإيابًا، ذهابًا فقط، أو إيابًا فقط).



وأكدت البلدية أن تقديم المعلومات ضمن المهلة المحددة يشكّل شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات المشاركة، مشيرةً إلى أن عدد السيارات المسموح بها لا يتجاوز 12 سيارة.