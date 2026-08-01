عون الى الجنوب.. وبري: اتفاق الإطار "طار"! (اللواء)

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي ما يزال يضغط في موضوع تحقيق الإنسحاب من الجنوب يواصل حراكه الدبلوماسي لتحقيق هذا الأمر، ولفتت الى ان مدرك ان موضوع السلاح هو الإشكالية ولكن لم يبرز حتى الساعة ما اذا كان هناك استعدادا من لتسليم السلاح.

الى ذلك، لم تستبعد المصادر ان يزور الرئيس عون منطقة الجنوب ولاسيما المناطق التجريبية ولقاء عناصر وضباط الجيش.

وقالت المصادر ان عودة التواصل بين الرئاستين الأولى والثانية يمهد لبحث مجموعة تفاصيل من إتفاق الإطار الى السلاح وغير ذلك ونُقل عن زوار قوله بعد زيارته للرئيس عون: أنا والرئيس منعرف إنو اتفاق الإطار طار».