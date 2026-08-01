أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

عون الى الجنوب.. وبري: اتفاق الإطار "طار"! (اللواء)

2026-08-01 | 00:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عون الى الجنوب.. وبري: اتفاق الإطار &quot;طار&quot;! (اللواء)
عون الى الجنوب.. وبري: اتفاق الإطار "طار"! (اللواء)

جاء في صحيفة اللواء:

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي ما يزال يضغط في موضوع تحقيق الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب يواصل حراكه الدبلوماسي لتحقيق هذا الأمر، ولفتت الى ان الرئيس عون مدرك ان موضوع السلاح هو الإشكالية ولكن لم يبرز حتى الساعة ما اذا كان هناك استعدادا من حزب الله لتسليم السلاح.


الى ذلك، لم تستبعد المصادر ان يزور الرئيس عون منطقة الجنوب ولاسيما المناطق التجريبية ولقاء عناصر وضباط الجيش.


وقالت المصادر ان عودة التواصل بين الرئاستين الأولى والثانية يمهد لبحث مجموعة تفاصيل من إتفاق الإطار الى السلاح وغير ذلك ونُقل عن زوار الرئيس بري قوله بعد زيارته للرئيس عون: أنا والرئيس منعرف إنو اتفاق الإطار طار».


مقالات ذات صلة
عون الى الجنوب.. وبري: اتفاق الإطار "طار"! (اللواء)

محليات

حزب الله

سلاح حزب الله

اسرائيل

نبيه بري

جوزاف عون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في عيده الـ81.. الجيش يجدد العهد: "الوطن للوطن" (شاهد الفيديو)
إسرائيل تُفخّخ مفاوضات روما! (الجمهورية)

اقرأ ايضا في محليات

في عيد الجيش.. سلام يجدد التمسك بحصرية السلاح
Play
02:48

في عيد الجيش.. سلام يجدد التمسك بحصرية السلاح

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، لمناسبة عيد الجيش، أن المؤسسة العسكرية تبقى "العنوان الأول لاستقلال لبنان"، مشدداً على أن استعادة السيادة الكاملة وترسيخ الاستقرار وحماية المواطنين ترتبط بانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة.

02:48

في عيد الجيش.. سلام يجدد التمسك بحصرية السلاح

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، لمناسبة عيد الجيش، أن المؤسسة العسكرية تبقى "العنوان الأول لاستقلال لبنان"، مشدداً على أن استعادة السيادة الكاملة وترسيخ الاستقرار وحماية المواطنين ترتبط بانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة.

مسيرة وطنية وعلم بطول 60 متراً.. الشويفات تحتفل بعيد الجيش
02:31

مسيرة وطنية وعلم بطول 60 متراً.. الشويفات تحتفل بعيد الجيش

بمناسبة عيد الجيش اللبناني، نظّمت بلدية مدينة الشويفات مسيرة وطنية شارك فيها رئيس البلدية الأستاذ نضال الجردي، وأعضاء من المجلس البلدي، وعناصر شرطة البلدية الذين حملوا العلم اللبناني بطول 60 متراً، تقديراً لتضحيات الجيش اللبناني في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

02:31

مسيرة وطنية وعلم بطول 60 متراً.. الشويفات تحتفل بعيد الجيش

بمناسبة عيد الجيش اللبناني، نظّمت بلدية مدينة الشويفات مسيرة وطنية شارك فيها رئيس البلدية الأستاذ نضال الجردي، وأعضاء من المجلس البلدي، وعناصر شرطة البلدية الذين حملوا العلم اللبناني بطول 60 متراً، تقديراً لتضحيات الجيش اللبناني في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

يحدث الآن

اخترنا لك
السفارة الأميركية في بيروت: نُقدّر تفاني الجيش في حماية سيادة لبنان وأمنه ونأمل أن يواصل بسط سلطة الدولة على أراضيها
03:08
في عيد الجيش.. سلام يجدد التمسك بحصرية السلاح
02:48
مسيرة وطنية وعلم بطول 60 متراً.. الشويفات تحتفل بعيد الجيش
02:31
سلام: الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه للدفاع عن لبنان وحماية شعبه
02:02
رئيس الحكومة نواف سلام: نجدد اعتزازنا بجيشنا الوطني ولا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا وأمن لأبنائنا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا
02:02
عون في عيد الجيش: لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة
01:40
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026