الرئيس عون مهنئًا الجيش في عيده: الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، لمناسبة عيد الجيش، أن المؤسسة العسكرية تبقى "العنوان الأول لاستقلال لبنان"، مشدداً على أن استعادة السيادة الكاملة وترسيخ الاستقرار وحماية المواطنين ترتبط بانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة.



