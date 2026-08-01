في عيد الجيش.. اليونيفيل تجدّد التزامها بالجنوب

وفي بيان صدر لمناسبة الحادي والثمانين للجيش اللبناني، أشادت "اليونيفيل" بالدور الذي تؤديه المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار، مؤكدةً التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى بسط سلطة الدولة وتعزيز الأمن في المناطق الجنوبية.

وأشارت القوة الدولية إلى أن الشراكة القائمة منذ عقود مع أسهمت في ترسيخ هدف يتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في ، مشددةً على استمرار التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.

وأكدت "اليونيفيل" أنها ستواصل دعمها لتنفيذ القرار الدولي 1701 واتفاق الإطار الثلاثي، في وقت تشهد فيه المنطقة الجنوبية تطورات ميدانية متسارعة، بالتزامن مع استمرار الخروقات والاعتداءات .

ويأتي موقف "اليونيفيل" في ظل الدور المتنامي الذي يؤديه الجيش اللبناني في الجنوب، ولا سيما في القرى الحدودية التي شهدت انتشاراً عسكرياً واسعاً خلال الأسابيع ، بالتوازي مع عمليات إزالة الذخائر غير المنفجرة وتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم.