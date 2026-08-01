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محليات

في عيد الجيش.. اليونيفيل تجدّد التزامها بالجنوب

2026-08-01 | 06:44
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في عيد الجيش.. اليونيفيل تجدّد التزامها بالجنوب
في عيد الجيش.. اليونيفيل تجدّد التزامها بالجنوب

جدّدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" التزامها بدعم الجيش اللبناني وتعزيز حضوره في جنوب لبنان، مؤكدةً استمرار تعاونها مع الدولة اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي.

 

وفي بيان صدر لمناسبة العيد الحادي والثمانين للجيش اللبناني، أشادت "اليونيفيل" بالدور الذي تؤديه المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار، مؤكدةً التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى بسط سلطة الدولة وتعزيز الأمن في المناطق الجنوبية.

 

وأشارت القوة الدولية إلى أن الشراكة القائمة منذ عقود مع الجيش اللبناني أسهمت في ترسيخ هدف مشترك يتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في جنوب لبنان، مشددةً على استمرار التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.

 

وأكدت "اليونيفيل" أنها ستواصل دعمها لتنفيذ القرار الدولي 1701 واتفاق الإطار الثلاثي، في وقت تشهد فيه المنطقة الجنوبية تطورات ميدانية متسارعة، بالتزامن مع استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.

 

ويأتي موقف "اليونيفيل" في ظل الدور المتنامي الذي يؤديه الجيش اللبناني في الجنوب، ولا سيما في القرى الحدودية التي شهدت انتشاراً عسكرياً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة، بالتوازي مع عمليات إزالة الذخائر غير المنفجرة وتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم.

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