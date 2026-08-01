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محليات

لهذا السبب تأخرت دفعة "أمان".. وزارة الشؤون توضح

2026-08-01 | 07:01
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لهذا السبب تأخرت دفعة &quot;أمان&quot;.. وزارة الشؤون توضح
لهذا السبب تأخرت دفعة "أمان".. وزارة الشؤون توضح

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن تحويل الدفعة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" سيتأخر عن الموعد المعتاد، بسبب استكمال الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لصرف المساعدات من موازنة الدولة اللبنانية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل، بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف لبنان، على استكمال الموافقات المطلوبة لإتمام عملية التحويل، بما يضمن الالتزام بالأصول القانونية والإدارية المعتمدة.

ولفتت إلى أنها تواصل أيضاً استكمال الإجراءات المرتبطة بالتمويل الخارجي للبرنامج، بما في ذلك منحة الاتحاد الأوروبي البالغة 45 مليون يورو، التي لا تزال قيد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى قرض البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، الذي ينتظر استكمال مسار إقراره في مجلس النواب.

وأكدت الوزارة أنها تبذل كل الجهود، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية والشركاء الدوليين، لضمان استمرارية برنامج "أمان" وتأمين التمويل اللازم له، بما يضمن استمرار وصول المساعدات إلى الأسر المستفيدة بصورة منتظمة ومستدامة.

كما شددت على تفهمها للقلق الذي قد يسببه هذا التأخير للأسر المستفيدة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استدامة البرنامج وتعزيز دور الدولة في تمويل الحماية الاجتماعية، على أن تُطلع المواطنين على أي مستجدات فور استكمال الإجراءات المطلوبة.
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